Нижегородские ученые разработали материал для очистки промышленных отходов от свинца и кадмия. Исследование проводили специалисты лаборатории химии природных соединений и их синтетических аналогов, созданной в ННГУ по проекту Нижегородского НОЦ, при участии кафедры аналитической и медицинской химии.