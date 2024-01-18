Нижегородские ученые разработали материал для очистки промышленных отходов от свинца и кадмия. Исследование проводили специалисты лаборатории химии природных соединений и их синтетических аналогов, созданной в ННГУ по проекту Нижегородского НОЦ, при участии кафедры аналитической и медицинской химии.
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