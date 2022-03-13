The National Interest: санкции против России обернутся для Запада «вторичными последствиями»

Западным странам, включая США, необходимо переосмыслить свою политику в отношении России и Китая, а также начать осознавать, к каким действиям могут привести их санкции против Москвы, отметил обозреватель журнала The National Interest Алекс Джоффе.
Западным странам, включая США, необходимо переосмыслить свою политику в отношении России и Китая, а также начать осознавать, к каким действиям могут привести их санкции против Москвы, отметил обозреватель журнала The National Interest Алекс Джоффе.
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