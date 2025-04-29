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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Майами» стал первой командой в истории НБА, проигравшей два матча плей-офф подряд с разницей в 30+ очков

3-й матч серии против «Кливленда» клуб из Флориды проиграл с разницей «-37», 4-ю игру сегодня – «-55».

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