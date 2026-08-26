Украинские власти скрывают подробности убийства монаха в Святогорской лавре. Его убили военные

Убийство, совершенное в Святогорской Свято-Успенской лавре Украинской Православной Церкви, когда погиб монах Варсонофий, а ещё два человека получили ножевые ранения и были госпитализированы, очень скупо освящается в украинских СМИ.
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