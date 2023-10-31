«Не готовы умирать в уличных боях»: Израиль неслучайно отложил наземную операцию в Газе

Военнослужащие израильской армии пока что не будут входить в сектор Газы. Тель-Авив принял решение не форсировать события.
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