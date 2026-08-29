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Тренер Сланов: Смит — серьёзный боксёр, но Бивол справится

Тренер Сланов: Смит — серьёзный боксёр, но Бивол справится

Виталий Сланов, первый тренер Мурата Гассиева, а ныне наставник Артёма Сусленкова, высказался о потенциальном поединке между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом.

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