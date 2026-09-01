Как привить ребёнку любовь к спорту: советы тренера из Твери

Тренер из Твери рассказал, как привить детям любовь к спорту без давления Тренер фитнес‑клуба Твери Александр Семин поделился с корреспондентом РИА «Верхневолжье» рекомендациями о том, как мягко приобщить ребёнка к спорту и сделать физическую активность частью его повседневной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым