Как привить ребёнку любовь к спорту: советы тренера из Твери

Тренер из Твери рассказал, как привить детям любовь к спорту без давления Тренер фитнес‑клуба Твери Александр Семин поделился с корреспондентом РИА «Верхневолжье» рекомендациями о том, как мягко приобщить ребёнка к спорту и сделать физическую активность частью его повседневной жизни.