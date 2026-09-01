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Как привить ребёнку любовь к спорту: советы тренера из Твери

Как привить ребёнку любовь к спорту: советы тренера из Твери

Тренер из Твери рассказал, как привить детям любовь к спорту без давления Тренер фитнес‑клуба Твери Александр Семин поделился с корреспондентом РИА «Верхневолжье» рекомендациями о том, как мягко приобщить ребёнка к спорту и сделать физическую активность частью его повседневной жизни.

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