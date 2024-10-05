Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!Искренне благодарим вас, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный труд, за доброту и чуткость, мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу.