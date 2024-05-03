Сочи выделили полмиллиарда рублей на ликвидацию последствий трех крупных ЧС

Сочи выделили полмиллиарда рублей на ликвидацию последствий трех крупных ЧСБолее 500 млн рублей выделено из краевого бюджета на ликвидацию последствий как минимум трех крупных чрезвычайных ситуаций на территории города Сочи.
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