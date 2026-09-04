Подмосковье получило лазерное оборудование на 76 млн рублей

Лазерное оборудование на сумму более 76 млн рублей поступило в 11 больниц Подмосковья с начала года. В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" поставлено 14 единиц техники.
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