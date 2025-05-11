ВС Индии дали командующим на западе все полномочия отвечать на нарушение перемирия

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая. /ТАСС/. Начальник штаба ВС Индии генерал Упендра Двиведи дал командующим на западе страны все полномочия для ответов на любые нарушения согласованного с Пакистаном режима прекращения огня.
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