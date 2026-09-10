Нардеп Микиша: Уиткофф и Кушнер привезли в Киев из Москвы условия капитуляции

Владимир Зеленский (в центре) и посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер (справа) и Стив Уиткофф (слева) во время переговоров в Киеве, 6 сентября 2026 года © Efrem Lukatsky/AP На Украине сообщили, что спецпосланники Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могли привезти в Киев «условия капитуляции».