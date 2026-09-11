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Новости Тамбова

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В «Жемчужине леса» дети первыми оценили новые тренажёры

В «Жемчужине леса» дети первыми оценили новые тренажёры

Фото: «Блокнот Тамбов» Читайте также: Токарёвской птицефабрике в пятнадцатый раз пригрозили банкротством В Токарёвском округе СХПК продолжает засевать спорные поля после окончания аренды Татьяна Ким и Евгений Первышов обсудили восстановление склада Wildberries в Котовске Новая беговая дорожка, уличные тренажёры, трибуны для болельщиков и современный комплекс для реабилитационных занятий — «Блокнот Тамбов» побывал в центре социальной помощи «Жемчужина леса» и посмотрел, как здесь меняют пространство для семейного отдыха и занятий с детьми.

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