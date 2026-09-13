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Товарищеские матчи. «Црвена Звезда» встретится с «Арисом», «Олимпиакос» сыграет против «Маккаби Тель-Авив» и другие матчи

«Црвена Звезда» встретится с «Арисом», «Олимпиакос» сыграет против «Маккаби Тель-Авив». Товарищеские матчи Барселона – Форса Льейда – 96:87 13 сентября.

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