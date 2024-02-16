Отобрать храм УПЦ пытаются власти в Виннице

15 февраля 2024 года в Виннице сотни верующих УПЦ молились у закрытого храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на сайт Винницкой епархии.
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