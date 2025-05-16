🌡️🌥️☔Прогноз погоды 1️⃣6️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью +8.
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🌡️🌥️☔Прогноз погоды 1️⃣6️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью +8.