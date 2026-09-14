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Царьград

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Компания "Сравни": 69% русских хотят запретить соцсети перед сном

Компания "Сравни": 69% русских хотят запретить соцсети перед сном

Исследование компании "Сравни" показало: 69% русских готовы ограничить использование соцсетей перед сном, четверть хочет контролировать ночные походы к холодильнику.

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