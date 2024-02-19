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Тренер "Зенита" Семак заявил, что Тикнизян мог бы помочь клубу в случае перехода

Тренер "Зенита" Семак заявил, что Тикнизян мог бы помочь клубу в случае перехода

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак в интервью "Матч ТВ" заявил, что полузащитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян мог бы помочь его команде, если бы сделка между клубами состоялась.

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