Аарон Гордон – среди легенд: вышел на 7-й матч с неиграбельной травмой

Аарон Гордон был главным героем этого плей-офф, по крайней мере, на протяжении первых двух раундов: именно его попадания выручали «Денвер» в сериях с «Клипперс» и «Оклахомой» и позволили чемпионам оставаться в игре.
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