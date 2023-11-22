Россияне рассказали о желании избавиться от привычки слишком много тратить

ВТБ провел исследование о формировании новых, в том числе финансовых, привычек у россиян. Более половины опрошенных отметили, что хотели бы избавиться от привычки слишком много тратить, а четверть признались, что чрезмерно занимаются онлайн-шопингом.
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