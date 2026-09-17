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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прокофьев о форуме АИС-2026: «В прошлые годы все шло в жестком формате по отношению к букмекерам. Ожидаю прекращения давления на легальный бизнес»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев поделился ожиданиями от форума «Азартные игры: отчисления на спорт».

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