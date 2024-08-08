СК РФ сообщил об обнаружении упавшего вертолета Robinson у кратера на Камчатке

У кратера вулкана Малый Семячик на Камчатке был обнаружен лежащий вертолет Robinson. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление трнаспортной прокуратуры России в своем Telegram-канале.
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