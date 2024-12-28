OpenAI переходит на коммерческую основу, чтобы привлечь больше средств, поскольку она продолжает нести убытки

В новой записи в блоге OpenAI описывает свои планы по превращению в коммерческую организацию, сохраняя при этом свою основную миссию - «обеспечить, чтобы искусственный интеллект общего назначения (AGI) приносил пользу всему человечеству».
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