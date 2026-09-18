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Царьград

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Из Саудовской Аравии в ЕС пришла тревожная новость. Снова придётся идти на поклон в России?

Из Саудовской Аравии в ЕС пришла тревожная новость. Снова придётся идти на поклон в России?

Европейские нефтепереработчики столкнулись с новой угрозой перебоев поставок. Saudi Aramco предупредила как минимум два НПЗ о прекращении поставок сырой нефти в октябре.

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