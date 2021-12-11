Это вам не Перл-Харбор! Россия может уничтожать базы ВМС США с помощью грузовых судов по всему миру. Так ли это?

Таким мнением со своими читателями поделились китайские эксперты издания Baijiahao. Дело в том, что Россия за последние годы достигла гигантского прогресса в сфере ракетного вооружения и не только ядерного, а прежде всего гиперзвукового оружия.
Таким мнением со своими читателями поделились китайские эксперты издания Baijiahao. Дело в том, что Россия за последние годы достигла гигантского прогресса в сфере ракетного вооружения и не только ядерного, а прежде всего гиперзвукового оружия.
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