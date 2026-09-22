Reuters: Евросоюз снял санкции с Усманова и Фридмана

Послы ЕС согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана на фоне давления со стороны Франции и Люксембурга, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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