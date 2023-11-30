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Новая неудача «МЮ», поражения «Зенита» и «Спартака», норвежские биатлонистки выиграли эстафету и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед», ведя 2:0 у «Галатасарая», сыграл вничью (3:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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