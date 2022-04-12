RT Russia

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Депутат Матвейчев прокомментировал идею запретить доступ к YouTube в России на десять лет

Депутат Матвейчев прокомментировал идею запретить доступ к YouTube в России на десять лет

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал в беседе с RT предложение законодательно запретить доступ к видеохостингу YouTube минимум на десять лет на территории России.

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