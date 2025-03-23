Новые финансовые рекомендации: как управлять накопительными счетами в 2025

Снимайте средства с накопительного счета после начисления процентов, чтобы не терять доход. Если ваш накопительный счет начисляет проценты на минимальный остаток за месяц, любое снятие средств уменьшит ваши доходы.
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