Прямо средь бела дня: жители улицы Восточно-Кругликовской в Краснодаре жалуются на полчища крыс на уличных свалках

Прямо средь бела дня: жители улицы Восточно-Кругликовской в Краснодаре жалуются на полчища крыс на уличных свалкахЖители Восточки в Краснодаре жалуются на крыс, которые кишат на мусорках в их микрорайоне.
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