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Захарова: Байден назвал Афганистан Украиной, потому что осознал позор США

Захарова: Байден назвал Афганистан Украиной, потому что осознал позор США

Президент США Джо Байден на самом деле не перепутал Украину с Афганистаном в недавнем интервью, он просто осознал, что США опозорились, когда пришли на помощь украинским властям, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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