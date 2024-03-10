Захарова: Байден назвал Афганистан Украиной, потому что осознал позор США

Президент США Джо Байден на самом деле не перепутал Украину с Афганистаном в недавнем интервью, он просто осознал, что США опозорились, когда пришли на помощь украинским властям, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии