МОК еще не решил, какая музыка заменит российский гимн на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет, вчера разрешивший спортсменам России и Белоруссии выступить на Играх в Париже, пока не знает, что будет звучать на награждении в случае победы «нейтралов» из этих стран.
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