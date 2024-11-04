Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    В словах Патриарха - истина! Смертная казнь - вынужденная мера для очищения страны от дерьма! И её надо вернуть!Что сказал Патр...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Фейкомонтёры разухарились...ВСУ успели и "пле...
  • А Кудасов
    А если отойти от темы, то про "...нечастых интервью..." я бы не настаивал. Кстати, и пользы не больше чем от Голиковой.Зеленского убьют ...

Смена флага не поможет

Смена флага не поможет

Хуситы информируют, что прятки под чужими флагами не спасут пособников Израиля."Разведывательная информация подтверждает, что многие компании, работающие в сфере морских перевозок и связанные с израильским врагом, работают над продажей своих активов и передачей своей собственности с судов морского и морского транспорта другим компаниям или регистрируют их на имя других сторон в контексте обхода карательных мер, принятых Йеменской Республикой против этих судов и компаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
M
Malina
Молодцы!!!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх