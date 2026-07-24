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Царьград

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Исследование YouGov: 41% молодых немцев отказались бы воевать

Исследование YouGov: 41% молодых немцев отказались бы воевать

Согласно исследованию YouGov, более 40% мужчин в возрасте 18-39 лет в Германии отказались бы участвовать в войне в случае угрозы вторжения.

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