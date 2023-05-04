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Пентагон: США с начала спецоперации России поставили Украине военной помощи на сумму 35,7 млрд долларов

Пентагон: США с начала спецоперации России поставили Украине военной помощи на сумму 35,7 млрд долларов

Вашингтон с начала российской специальной операции, которая продолжается с 24 февраля 2022-го, поставил киевской стороне военной помощи на сумму 35,7 млрд долларов.

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