Главное за ночь и утро 2 августа. Взрыв в Москве - подорвано СВУ. Под Одессой наконец разрушен важный для ВСУ мост

Прогремевший в кафе на московской Кудринской площади взрыв оказался терактом. Жертв могло быть много: курьер пыталась пронести СВУ в заведение, где проходил закрытый банкет, но её не пропустил охранник, который в итоге погиб вместе с дамой и с одним из гостей, оказавшимся близко к месту детонации самодельной бомбы.