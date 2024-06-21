Появился геймплей нового шутера, в котором игрокам предстоит найти выход из мрачной параллельной вселеннойКомпания Headup Publishing и студия Bleakmill представили новый геймплейный тизер-трейлер приключенческого шутера INDUSTRIA 2, который анонсировали в марте этого года.
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