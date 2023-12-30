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Мест нет: спрос на туры к Деду Морозу достиг рекордной отметки

 28 декабря 2023Редакция «Тонкостей» Спрос на новогодние туры к Деду Морозу установит рекорд этой зимой: в объектах размещения Великого Устюга и его близлежащих районов не осталось мест уже к середине декабря, билетов на поезда тоже нет.

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