В Германии объяснили отказ Зеленского от переговоров с Россией

Основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком, заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры с Россией, так как они означают победу Москвы.
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