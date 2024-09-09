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В Германии объяснили отказ Зеленского от переговоров с Россией

В Германии объяснили отказ Зеленского от переговоров с Россией

Основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком, заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры с Россией, так как они означают победу Москвы.

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