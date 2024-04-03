Семейный бизнес Юревичей: загадочное наследие экс-губернатора и его богатства Елена ГалицкаяСудебные приставы вновь бросают вызов роскоши, на этот раз в лице семьи бывшего губернатора Челябинской области, Михаила Юревича, и его бизнес-партнера, Вадима Белоусова.