Царьград

1 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    ну вот как так?: за убийство 2,5 года (Чуев) и за тумак в область плеча 1,5 года?! только у меня возникает вопрос к а...Забайкалец получи...
  • Nina Pudikova
    Во всех прогнозах дают низкое атмосферное давление...Погода в Санкт-Пе...
  • вылитый литой
    а кто устраивает майданы как не сама власть ,из за своей жадности народ хочет оставить голым и голодным ........Москве указали на...

"Бронежилет" под пальто Путина. Баранец разгромил конспирологов: "Я тоже так ношу!"

"Бронежилет" под пальто Путина. Баранец разгромил конспирологов: "Я тоже так ношу!"

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в комментарии для Царьграда оценил домыслы представителей оппозиции, которые заявили, что президент Владимир Путин во время записи новогоднего обращения якобы был облачён в бронежилет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх