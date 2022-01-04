"Бронежилет" под пальто Путина. Баранец разгромил конспирологов: "Я тоже так ношу!"

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в комментарии для Царьграда оценил домыслы представителей оппозиции, которые заявили, что президент Владимир Путин во время записи новогоднего обращения якобы был облачён в бронежилет.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в комментарии для Царьграда оценил домыслы представителей оппозиции, которые заявили, что президент Владимир Путин во время записи новогоднего обращения якобы был облачён в бронежилет.
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