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Российские военные успешно испытали в зоне СВО противодронное ружье «Гарпия»

Российские военные успешно испытали в зоне СВО противодронное ружье «Гарпия»

Ружье радиоэлектронной борьбы «Гарпия» работает от литий-ионного аккамулятора. Разработчик заявляет, что эффективная дальность составляет от 500 метров до двух километров.

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