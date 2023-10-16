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Специалисты назвали средний чек по операции с помощью банковской карты в Приморье

Специалисты назвали средний чек по операции с помощью банковской карты в Приморье

Жители и гости Приморья в первой половине текущего года 291 млн раз оплатили товары и услуги с помощью банковских карт, сообщает PRIMRPESS со ссылкой на данные пресс-службы Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

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