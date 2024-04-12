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Вертолёты против беспилотников хуситов. Успешный опыт

Вертолёты против беспилотников хуситов. Успешный опыт

За два года и два месяца, прошедших с начала специальной военной операции на Украине, можно с уверенностью сказать, что роль применения беспилотных средств для поражения противника на суше, на воде и в воздухе с обеих сторон возросла многократно.

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