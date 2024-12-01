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В Новосибирске продают щенка редкой породы за 130 тысяч рублей

В Новосибирске продают щенка редкой породы за 130 тысяч рублей

Самка имеет отличную родословную – её предки побеждали во множестве конкурсов.На одной из популярных площадок интернет-объявлений в Новосибирске появилось предложение о продаже щенка породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, по кличке Бэлль.

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