В Новосибирске продают щенка редкой породы за 130 тысяч рублей

Самка имеет отличную родословную – её предки побеждали во множестве конкурсов.На одной из популярных площадок интернет-объявлений в Новосибирске появилось предложение о продаже щенка породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, по кличке Бэлль.
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