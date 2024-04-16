Чихать мы на вас хотели! Пассажирка РЖД хочет судиться то ли с железнодорожниками, то ли с заразившими её соседями по купе

Чего только не случается с пассажирами в поездах, не важно, дальнего следования или пригородных электричках! То питомца потеряют или забудут, то время отправления перепутают, то в вагоне-ресторане отравятся.
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