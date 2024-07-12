Бастрыкин потребовал привлечь к ответственности тюменского застройщика

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу жительницы Тюмени, которой застройщик предлагает маленькую компенсацию за ее квартиру, сообщил Telegram-канал регионального ведомства.
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