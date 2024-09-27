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Китай

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Китай вновь выразил протест США в связи с повышением тарифов на китайские товары

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР в четверг вновь выразило свой протест в связи с злоупотреблением Соединенными Штатами разделом 301 Закона о торговле для повышения таможенных пошлин на часть китайских товаров.

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