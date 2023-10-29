Столетие композитора Исаака Шварца отметят в Государственном Кремлевском дворце

Самые интересные концерты недели: Музыка Исаака Шварца в Государственном Кремлевском дворце, вавилонское смешение балканской этники, джаза и цыганщины от Марка Марковича и музыка из советского и российского кино в исполнении оркестра "Русская Филармония" .
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