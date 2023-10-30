Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей одного из населенных пунктов Челябинской области

В СМИ размещено обращение жителей поселка Шершневские Каменные Карьеры, в котором они сообщают, что лишены общественного транспорта и уличного освещения в связи с тем, что некая фирма зарегистрировала право собственности на поселок, а дома и земли продавались и покупались вместе с людьми.